Румъния иска магистрала от Букурещ през България до Гърция до няколко години

Кадър Digi24

До 2030 година румънците очакват да имат директна магистрала до Гърция. Това става ясно от публикация в медията Digi24, цитира Днес.бг.

"Пътят до Гърция може да бъде по-бърз и по-безопасен. Докато нашите власти провеждат проучвания за осъществимост, за да видят как биха могли да съкратят пътя от Букурещ до Гюргево, нашите български съседи вече полагат основите на магистрала до Велико Търново. Оттам пътят ще бъде свързан със съществуващата магистрална мрежа", пишат от Digi24, предоставяйки и карта на бъдещата магистрала.

Според публикацията 2030 г. е очакваният краен срок за завършване на магистралата от Русе до Велико Търново, която ще се свърже с вече съществуващата магистрала в България.

"Но реализацията зависи от CNAIR, която планира да построи нов смесен мост (железопътна линия + път) над Дунав, а от Гюргево до Букурещ компанията иска да създаде високоскоростен път, за който вече се извършват предпроектни проучвания, които ще бъдат взети предвид при вземането на решение за изграждането на скоростна магистрала или магистрала, която ще се свърже с околовръстния път A0 около Букурещ. И освен това връзката ще бъде с A3, A7 до Сирет", допълва изданието.

Хиляди румънци минават през страната ни, пътувайки за морето в Гърция. Често те се движат на групи и задръстват бензиностанциите по пътя.

Не са малко и оплакванията от техния начин на шофиране, като председателят на Европейския център за транспортни политики, Диана Русинова, бе написала в своя Facebook профил:

"Карат безобразно, грубо нарушават правилата за движение. Застрашават живота ни, не зачитат законите ни. Кога от МВР ще има адекватен контрол? Колко още хора трябва да избият тези наглеци, докато Главна дирекция "Национална полиция" вземе адекватни мерки, спрат да клечат по храстите и започнат ефективно да осъществяват контрол? В жалка и окаяна държава, всеки си прави каквото поиска. За румънците сме една бананова държавица където могат да си правят каквото поискат."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!