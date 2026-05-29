Румъния обяви руския генерален консул за персона нон грата

Генералният консул на Руската федерация в румънския град Констанца е обявен за персона нон грата, съобщи днес румънският президент Никушор Дан след заседание на Върховния съвет за национална отбрана, предаде Аджерпрес.

Той добави, че Генералното консулство на Руската федерация в Констанца ще бъде закрито.

"Миналата нощ имахме тежък инцидент, при който двама румънски граждани бяха ранени и цялата отговорност за този инцидент е на Русия - страна, която води агресивна война от повече от четири години в Украйна", посочи държавният глава на пресконференция, пише БТА.

Решението идва, след като руски дрон, зареден с експлозиви, падна върху десететажен блок в източния румънски град Галац и рани двама души.

По данни на телевизия Диджи 24 е пострадала жена на 52 години, която има изгаряния, и 14-годишното й дете. Те са приети в болница, като състоянието им е стабилно и са в съзнание.

Никушор Дан посочи, че става дума за руски дрон "Геран-2", който е тръгнал от Русия. "Познаваме траекторията, знаем къде е минал през Украйна, знаем къде в влязъл в Румъния, (бил е) част от група от 43 руски дрона, като от тях само един е стигнал до територията на Румъния", заяви още президентът, цитиран от телевизия Диджи 24.

Той благодари на партньорите за солидарността, "изразена както индивидуално, така и в рамките на многостранните формати, на партньорите от ЕС и на партньорите от НАТО". "Това показва, че има солидарност и евроатлантическо единство", подчерта той.

Държавният глава говори и за отбранителните способности на Румъния и покупките по европейската програма SAFE. "Що се отнася до способностите на Румъния спрямо такъв тип инциденти, искам да ви информирам, че в рамките на SAFE имаме важен компонент, посветен на противовъздушните способности, които да отговорят на събития от този тип. Договорите се подписват тези дни, а доставките ще бъдат в рамките на една или две години", посочи Дан.

"Имаме партньорство с Украйна, подписано преди три месеца, за съвместно производство на дронове (...) Имаме съвместен механизъм със САЩ и Великобритания за ускоряване на продукцията и тестването на дронове и противодронни способности. И докато това оборудване бъде доставено, имаме и двустранни споразумения, и с партньорите в рамките на НАТО за оборудване, което да присъства в Румъния", посочи държавният глава.

Той добави, че в разговора, който е имал с генералния секретар на НАТО, е настоял за ускоряване на разполагането на оборудването и Марк Рюте е бил "напълно съгласен това оборудване да стигне възможно най-бързо в Румъния".

Държавният глава говори и за реакцията на властите и бързата им намеса след инцидента рано тази сутрин в Галац.

"Обсъдихме във Върховния съвет за национална отбрана и гражданската отбрана. Реакцията в областта на гражданската отбрана тази нощ беше много бърза и министърът на вътрешните работи ни представи мерките, които вече са били взети в потенциално засегнатата зона - увеличаване на броя на персонала и всички други мерки, така че в тази сфера сме подготвени", посочи в заключение президентът.

