Румъния отчете най-рязкото покачване на цените на дизела в ЕС

Румъния регистрира най-голямото повишение на цените на дизеловото гориво в целия Европейски съюз, като цените на бензиностанциите са се повишили със 7,5% само за една седмица, докато разходите за гориво продължават да достигат рекордни нива, съобщи Romania Journal. Скокът настъпва въпреки одобреното от парламента законодателство, целящо облекчаване на цените на горивата, което обаче все още очаква подписа на президента, за да влезе в сила.

Литър стандартен дизел вече струва 10,83 румънски леи на бензиностанциите на "Лукойл", докато цените при "Петром", "Ромпетрол" и MOL надхвърлят 10,50 леи за литър, а литър бензин вече се продава за над 9,40 леи. В резултат зареждането на пълен резервоар вече струва на румънските шофьори значително повече в сравнение с преди месец - около 39 леи повече за бензин и около 57 леи повече за дизел.

Одобреният, но все още неприет закон предвижда въвеждане на динамичен акциз върху дизела, който би могъл да бъде намаляван с между 5% и 25% в зависимост от пазарните цени, ограничаване на търговските маржове за всички горива до нивата от миналата година, както и изискване за правителствено одобрение при износ на гориво.

Енергийната експертка Еуджения Гусилов обаче изрази скептицизъм относно ефективността на мерките, посочвайки, че динамичният акцизен механизъм би намалил само акцизния компонент на цената, без непременно да понижи крайната цена на бензиностанциите, и предложи по-радикални фискални мерки, включително по-съществено намаляване на акциза и ДДС.

Председателят на румънския Съвет по конкуренция Богдан Кирицою заяви, че е твърде рано да се определи дали скорошното рязко покачване на цените се дължи основно на смущения в доставките от региона на Черно море и Казахстан, или на опит на търговците да увеличат търговските си маржове преди влизането в сила на новия таван на цените, като добави, че са необходими допълнителни данни за окончателен извод.

Редактор "Екип на Петел",

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