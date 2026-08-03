Румъния отклонява вода от Дунав към АЕЦ "Черна вода" чрез контролиран взрив

кадър: Ютуб

Военните в Румъния възобновиха операцията по контролирана детонация на скалното образувание Пържоая, за да отклонят повече вода от Дунав към атомната електроцентрала "Черна вода", предават местните медии.

След като първоначалният опит за пълно унищожаване на скалното образувание, направено в неделя, не беше успешен, сега екипи на Министерството на националната отбрана използваха двоен взривен заряд от 100 килограма и успяха да разрушат скалата, намираща се близо до ръкава Бала.

Целта е да се създаде преграда – своеобразна тапа – на ръкава Бала, като по този начин се принуди по-голям обем вода да тече през канала Стария Дунав. На място са разположени две шлепа и тежкотоварен кран за отстраняване и преместване на скалните отломки, пише БТА.

Операцията се провежда в момент, когато дебитът на Дунав на входната точка на страната може да падне до 1400 кубически метра в секунда – ниво, близко до историческия минимум, регистриран през 1985 г.

При сегашните условия атомната електроцентрала "Черна вода" може да работи на лимита си още четири до пет дни, предупреди в неделя генералният директор на Националната водна администрация „Румънски води“ Сорин Риндасу, цитиран от Аджерпрес.

В 12:00 местно (и българско) време днес представители на Министерството на енергетиката и големите индустриални потребители ще се срещат извънредно, за да обсъдят доброволното намаляване на потреблението на електроенергия. Компаниите ще бъдат помолени да прехвърлят част от производството си в извънпикови часове, за да намалят натиска върху мрежата и да избегнат потенциални прекъсвания на електрозахранването.

В петък Румъния обяви състояние на повишена готовност на национално ниво в енергийния сектор за целия месец август. Тогава премиерът в оставка Илие Боложан съобщи, че заради усложнената ситуация Румъния ще внася електроенергия от Украйна и води подобни дискусии и с България и Гърция за вечерните часове. Той призова гражданите и компаниите доброволно да намалят консумацията във вечерните часове.

Редактор "Екип на Петел",

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