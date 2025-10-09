снимка: Пиксабей

Румъния победи Молдова с 2:1 в приятелски мач. Съседският сблъсък бе доста равностоен и оспорван, но домакините на стадион "Арена Национала" в Букурещ зарадваха феновете си с победа, а любопитното е, че и трите попадения бяха отбелязани от румънски играчи.

Румъния поведе в 12-ата минута на мача с гол на Луис Мунтеану.

В 38-ата минута равенството в резултата бе възстановено, след като Андрей Раду си отбеляза автогол.

Победният гол за домакините отбеляза Янис Хаджи в 44-тата минута на двубоя, предаде Спортал.

През втората част и двата тима направиха доста промени и повече голове не паднаха.

След три дни за Румъния предстои много важен сблъсък с Австрия от световните квалификации. За Молдова също следващият двубой е от квалификациите, но той е на 14 октомври срещу Естония.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!