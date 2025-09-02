Румъния предупреди за падащи обекти от въздуха

Пиксабей

Генералният инспекторат за извънредни ситуации на Румъния изпрати тази нощ предупреждение чрез системата Ро-Алърт (RO-ALERT) за северната част на окръг Тулча на фона на войната в Украйна, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

Населението в тази част на Румъния бе предупредено за възможно падане на обекти от въздуха и бе отправена препоръка да се предприемат мерки за защита по време на въздушна атака от около 90 минути.

Говорителят на Генералния инспекторат за извънредни ситуации Даниел Нъстасе посочи пред Аджерпрес, че по време на въздушната атака не са били приети обаждания на спешния телефон 112.

Както съобщи БТА, тази нощ Русия отново атакува пристанищната инфраструктура на украинския Измаилски район, който се намира на 15 км от Румъния. Районната държавна администрация съобщи във Фейсбук, че благодарение на навременната реакция на заплахата са били предотвратени значителни разрушения, както и човешки жертви.

