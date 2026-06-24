Румъния прие законопроект за обединение с Молдова

Кадър Гугъл мапс

Законодателно предложение за обединение на Румъния и Република Молдова, внесено от парламентарната група на националистическата партия „S.O.S. Румъния“, се счита за прието от Камарата на депутатите поради изтичане на срока за разглеждане на законопроекта, предаде агенция Аджерпрес, предаде БТА.



Окончателното решение по инициативата предстои да бъде взето от Сената.



Според законопроекта „парламентът на Румъния потвърждава привързаността си към разпоредбите на Заключителния акт на Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа в Хелзинки, който допуска възможността за промяна на границите по мирен и дипломатически път“. В текста се посочва още, че „парламентът на Румъния взема решение за обединение на Румъния и Република Молдова“.



Инициативата предвижда също „парламентът на Румъния да упълномощи правителството на страната незабавно да започне преговори с властите в Кишинев за финализиране на обединението с Република Молдова“.



В мотивите към законопроекта се посочва, че предложението отваря пътя за преговори за връщането към родината на територии, „откъснати насилствено от болшевиките с помощта на великите сили“.



Вносителите твърдят, че основните политически сили в Румъния и мнозинството в Република Молдова подкрепят подобно обединение.



Според тях първо парламентът на Румъния трябва да вземе решение за обединение, а впоследствие и парламентът на Република Молдова да се произнесе по същия въпрос.

Редактор "Екип на Петел",

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