Румъния с мегапроект за 3,5 милиарда евро, български компании напират

Пиксабей

Букурещ официално даде старт на най-големия си инфраструктурен проект за последните десетилетия – разширението на метролиния M4, оценено на 3,5 млрд. евро, пише money.bg.

Кметът на четвърти район Даниел Балуша подписа заповедта за начало на строителството, става ясно от информацията.

В проекта участват и няколко български компании в рамките на международните консорциуми, ангажирани с инженерните дейности и доставките на техника.

Нова линия с ключова роля за мобилността в столицата

Разширението е с дължина 11 километра и ще свърже Gara de Nord с Gara Progresul, като включва 14 модерни станции. По думите на кмета, проектът представлява "нов етап в развитието на румънската столица" и се финансира основно чрез европейски безвъзмездни средства.

"Инвестираме 3,5 млрд. евро, за да обединим северната и южната част на града с модерна, непрекъсната и предвидима метролиния", заяви Балуша.

Проектът ще премине през райони 1, 4 и 5, както и през община Джилава в окръг Илфов. Предвидени са две години за планиране и пет години за изпълнение, а строителните дейности ще създадат около 5600 временни и 900 постоянни работни места.

Балуша подчерта, че метросистемата на Букурещ ще се разшири с близо 22%, което той определи като "безпрецедентен растеж" за столицата. Той увери гражданите, че строителството няма да доведе до съществени проблеми в градския трафик.

Министърът на транспорта Чиприан Шербан определи разширението на M4 като "най-мащабния инфраструктурен проект на столицата", който ще даде нов импулс за устойчивото развитие на Букурещ и ще облекчи хроничните задръствания.

