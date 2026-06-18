Румъния ще има най-високия висящ мост в Европа

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Румъния ще има най-високия висящ пешеходен мост в Европа. Проектът ще бъде построен в община Парва в окръг Бистрица-Насъуд в подножието на планините Родней, намиращи се в северната част на страната, пише БТА.

Мостът ще бъде дълъг приблизително 620 метра. Конструкцията ще бъде окачена на височина почти 200 метра, което би могло да превърне обекта в една от най-зрелищните туристически атракции в Румъния.

Инвестицията се оценява на почти 24 милиона леи или четири и половина милиона евро без ДДС.

Местните власти се надяват, че новото съоръжение ще промени облика на община Първа и ще привлече повече посетители в района, който има значителен туристически потенциал, но все още е малко познат. Проектът се финансира от Северозападната регионална програма 2021–2027 г. с европейски средства, но и с пари от местния бюджет.

Властите планират да организират обществено обсъждане, чрез което местните жители да могат да предложат и изберат името на бъдещия висящ мост.

Според оценки на Агенцията за регионално развитие на Северозападната област броят на туристите, пристигащи в местността, може да се увеличи с над 20 процента през първата година след завършването на проекта. Очакваният краен срок за завършване на инвестицията е октомври 2027 г.

Редактор "Екип на Петел",

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