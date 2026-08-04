Румъния ще потопи в Дунав 4 шлепа, за да повиши нивото на реката при АЕЦ "Черна вода"

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След като вчера румънски военни взривиха скалата "Пържоая" в Дунав в опит да увеличат водния поток към АЕЦ "Черна вода", усилията за повишаване на нивото на реката продължават, а за утре е планирано в зоната да бъдат потопени четири натоварени шлепа, съобщава сайтът Хотнюз, цитиран от БТА.

Миналата седмица беше изключен единият от двата реактора на единствената румънска атомна електроцентрала, която се намира в югоизточния окръг Констанца и покрива около 20% от енергийното потребление на страната.

За да осигуряват продължаващото функциониране на втория реактор, властите се опитват да отклонят и пренасочат водите.

След взривяването на скалното образование вчера с помощта на 180 км експлозиви, Националната компания "Румънски води" съобщи днес, че нивото на Дунав при АЕЦ "Черна вода" се е повишило с 2 см.

Властите продължиха и днес дейностите по натоварването със скална маса на четирите шлепа, които предстои утре да бъдат потопени във водите на Дунав, за да пренасочат част от дебита от ръкава "Бала" към ръкава "Стария Дунав" и съответно към АЕЦ "Черна вода".

Тази сутрин специалистите от Националната компания "Румънски води" напомниха, че прогнозата на Националния институт по хидрология сочи спадане на водите с по 2-3 сантиметра на ден, като на 9 август се очаква нивото на бъде минус 233 сантиметра, спадайки за шест дни с 15 сантиметра.

"Операциите на място са особено сложни, като финалната цел е да се насочи част от дебита на Дунав от ръкава "Бала" към "Стария Дунав", по точно да успеем да повишим нивото на Дунав с до 10-12 сантиметра", обясниха експертите.

По-рано министърът на отбраната Раду Мируца посочи, че без предприетите мерки, включително взривяването на скалата "Пържоая", първоначалните сметки са сочели, че "в най-добрия случай в четвъртък централата в Черна вода е щяла да стигне до процедура на спиране".

Редактор "Екип на Петел",

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