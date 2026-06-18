Румъния възстанови директните международни влакове до Варна, София и Истанбул

Пиксабей

Националният железопътен оператор на Румъния Căile Ferate Române (CFR Călători) възстановява движението на международния влак „România“, който ще осигурява директни ежедневни връзки между Букурещ и ключови дестинации в България и Турция в периода 12 юни – 12 октомври 2026 г.



От 12 юни 2026 г. се въведе директна линия Букурещ – Варна, а от 13 юни бяха възстановени и връзките до София и Истанбул/Халкали. Компанията посочва, че целта е да се улесни туристическият поток и пътуванията през летния сезон между трите държави, пише "Морето".



Разписание до Варна



Международният влак „Румъния“ 461 ще тръгва от Букурещ Север в 10:46 ч. и ще пристига във Варна в 19:56 ч., като ще се движи от 12 юни до 11 октомври 2026 г. Обратният влак 460 ще тръгва от Варна в 09:30 ч. и ще пристига в Букурещ Север в 16:56 ч., в периода 13 юни – 12 октомври 2026 г. Билетът във втора класа по маршрута е 27 евро.



Връзка със София



Влак 461 ще пътува от Букурещ Север (10:46 ч.) до София (20:41 ч.), а обратният курс 460 – от София (07:00 ч.) до Букурещ Север (16:56 ч.). Линията ще се обслужва между 13 юни и 12 октомври 2026 г., като цената на билет във втора класа е 33,6 евро.



Маршрут до Истанбул



Възстановява се и директната линия Букурещ – Истанбул/Халкали, обслужвана от влак 461 и обратния 460, с пътуване в периода юни – октомври 2026 г. Билетът за вагон с четири места е 57,8 евро.



От CFR Călători уточняват, че билетите могат да се закупят до 90 дни предварително от гари, международни агенции и онлайн чрез официалната платформа на компанията.

Редактор "Екип на Петел",

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