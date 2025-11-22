Румъния вдигна два F-16 заради удари с дронове в Украйна

Пиксабей

Два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили са били вдигнати тази нощ, за да „наблюдават въздушната обстановка на границата с Украйна“, съобщи румънското Министерство на националната отбрана в прессъобщение, цитирано от Аджерпрес.

Изтребителите са били вдигнати заради атаки с дронове в зоната на град Измаил в Украйна, в близост до румънската граница. Не са регистрирани навлизания в румънското въздушно пространство.

Малко след 1:30 ч. местно (и българско време) е издадено предупреждение чрез системата РO-АЛЪРТ (RO-ALERT) до населението в северната част на румънския окръг Тулча.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!