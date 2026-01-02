Пекселс

Румъния вдигна изтребители заради дронове по границата с Украйна, предаде "Аджерпрес", като се позова на прессъобщение на румънското Министерство на националната отбрана. Според прессъобщението дроновете, изстреляни от Руската федерация, се насочвали към украински пристанища по река Дунав, които са в близост до границата с Румъния.

Населението в северната част на румънския окръг Тулча е било предупредено чрез съобщение, изпратено от системата РО-Алърт (RO-Alert), че е възможно падане на обекти от въздушното пространство. Предупреждението е изпратено около 12 часа, а тревогата вече е отменена.

Във връзка със случая са били вдигнати два изтребителя F-16 от 86-та авиобаза във Фетещ, които да наблюдават граничната зона с Украйна в северната част на окръг Тулча.

Според данни на Инспектората за извънредни ситуации в Делта (ISU), цитирани от "Аджерпрес", никой не е звънял на единния номер за спешни повиквания 112, за да съобщи за инциденти по време на обявената тревога, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!