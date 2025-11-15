реклама

Румъния води с 1:0 като гост на Босна и Хергецовина

Румъния води с 1:0 като гост на Босна и Хергецовина след първите 45 минути на световната квалификация между двете селекции. Тя е на стадион "Билино Полйе".

Даниел Бирлигеа вкара в 17-ата минута след асистенция на Валентин Михайла, предаде Фокус. 

При този резултат двата отбора ще са с по 13 точки на второ място. Босненците са с едно попадение по-добра голова разлика засега.

 

