снимка: Пиксабей

Румъния води с 1:0 като гост на Босна и Хергецовина след първите 45 минути на световната квалификация между двете селекции. Тя е на стадион "Билино Полйе".



Даниел Бирлигеа вкара в 17-ата минута след асистенция на Валентин Михайла, предаде Фокус.



При този резултат двата отбора ще са с по 13 точки на второ място. Босненците са с едно попадение по-добра голова разлика засега.

