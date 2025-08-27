реклама

Румъния започна масови съкращения на чиновници

27.08.2025 / 21:38 2

Пиксабей

Румъния започва масови съкращения на чиновници като част от пакета с мерки за свиване на рекордния дефицит на страната. В отделни сегменти намаляването на числеността ще достигне 57%. Това обяви министърът на развитие на Румъния Чеке Атила, цитиран от телевизия "Антена3", предаде Сега.  

От кабинетите на местни изборни лица и министрите, от министър-председателя до държавните секретари, се съкращават почти 6000 позиции. При общо 10 700 такива позиции съкращението възлиза на 57%, обясни Атила. Планът предвижда кметовете вече да имат по един съветник вместо по двама. Заместник-кметовете изобщо няма да ползват съветник. "Същата схема се предвижда за държавните секретари. В момента министрите имат по четирима съветници, ще предложа да бъдат по трима. За министър-председателя - пет вместо осем", добави Атила. 

Масови съкращения ще има и на служители извън политическите кабинети, макар че там щатът се орязва с по-нисък дял. Общата местна администрация ще бъде съкратена с около 20-25%. В централната администрация също ще има съкращения, макар и с по-нисък дял. Очаква се общо съкращенията да обхванат 40 000 души на този етап. 

Румъния прибегна към извънредни мерки заради рекордно висок дефицит от 9.3% от БВП за 2024 г. - много над ограничението за дефицита от 3% по правилата на Брюксел. В отговор правителството е принудено да приеме тежки непопулярни мерки като замразяване на пенсии и заплати, отпадане на бонуси, вдигане и въвеждане на нови данъци. ДДС вече се увеличи от 19 на 21% от август. Фискалните мерки предизвикаха политически скандали и големи обществени протести на засегнати групи.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kris (преди 6 минути)
Рейтинг: 499381 | Одобрение: 91551
В БГ когато цъфнат на Асан Васил налъмите.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
cron1 (преди 26 минути)
Рейтинг: 122683 | Одобрение: -16047
А в БГ кога?!?Гняв
Марио Кроненберг

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама