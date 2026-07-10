Румънска кола се запали по време на движение в Разградско

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Сигнал за горящ автомобил на главен път I-2 е подаден на тел.112 около 14.20 ч. на 9 юли. На място е установено, че колата „Рено Меган“, управлявана от 30-годишен румънски гражданин, се е запалила по време на движение. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Огънят е загасен от дежурната смяна на РСПБЗН-Лозница. Няма пострадали хора при инцидента.

По първоначални данни причината за пожара е късо съединение в ел. инсталацията на автомобила, отбелязва Дарик.

По случая се води проверка.

Редактор "Екип на Петел",

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