Румънската АЕЦ „Черна вода" разполага само с 4-5 дни, ако нивото на Дунав продължи да спада

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Нивото на река Дунав близо до АЕЦ „Черна вода" спада с приблизително 2-3 сантиметра на ден и при сегашните условия атомната електроцентрала може да работи на лимита си още 4 до 5 дни, заяви заместник-генералният директор на Националната водна администрация „Румънски води“ Сорин Риндасу, цитиран от Аджерпрес.

Риндасу каза, че дебитът на входната точка на страната при Базиас е 1590 кубични метра в секунда и се очаква да падне до около 1450 до 7 август, което означава дневен спад от 2-3 см надолу по течението при Черна вода, пише БТА. „При тези обстоятелства Черна вода може да се задържи на лимита си около четири до пет дни“, каза той.

За да стабилизират нивата, румънските власти разпоредиха спешни мерки. Риндасу подчерта, че рисковете остават, въпреки че се прави всичко възможно, за да се поддържа работата на атомната централа. Той отбеляза, че Унгария вече е спряла три от четирите си блока, а България е съобщила за проблеми в Козлодуй.

Валежите нагоре по течението в Австрия са повишили нивата на реките, захранващи Горен Дунав, но отнема 7 дни, за да достигне водата до Румъния, и още 5, за да достигне Черна вода, което означава две седмици, преди да се усети подобрение нагоре по течението на местно ниво.

Той подчерта, че няма риск за безопасността на самата атомна електроцентрала. „Когато се достигнат прагове, процедурите са изключително ясни и всичко се обезопасява незабавно“, каза Риндасу.

Превантивните прагове са определени над оперативните граници и ако нивата продължат да падат въпреки всички усилия, вторият блок на "Черна вода" може да бъде спрян, за да се поддържа пълна безопасност.

Редактор "Екип на Петел",

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