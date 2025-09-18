Румънски евродепутат съди Урсула фон дер Лайен за клевета

Снимка: Булфото

Румънският евродепутат Георге Пиперя от националистическата партия Алианс за обединение на румънците е дал на съд председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за клевета, съобщава информационният сайт Зиаре, цитиран от БТА.

Пиперя събра подписи и внесе предложение за вот на недоверие срещу Фон дер Лайен по въпроса за тайните съобщения, разменени през 2021 г. между председателката на Европейската комисия и Алберт Бурла - главен изпълнителен директор на фармацевтичния гигант "Пфайзер" (Pfizer). Вотът на недоверие бе отхвърлен в средата на юли.

Сега Георге Пиперя, който е от групата на Европейските консерватори и реформисти, съди Фон дер Лайен за клевета, посочвайки, че председателката на Европейската комисия е свързала него и други евродепутати, подписали се под искането на вота за недоверие, с влияние на Русия и политически екстремизъм. Евродепутатът иска публични извинения от председателката на Комисията заради твърденията й, цитирани от него, че подписалите се под вота на недоверие са „приятели на (руския президент Владимир) Путин“, „екстремисти“ и разпространители на конспиративни теории.

Делото е внесено в Съда на ЕС, който все още не се е произнесъл по допустимостта му, информира Зиаре.

Европейската комисия, начело с Урсула фон дер Лайен, ще се изправи пред два вота на недоверие в Европейския парламент през октомври, съобщи в началото на седмицата ДПА. Две политически групи - Левицата и десните "Патриоти за Европа" оповестиха, че ще внесат вотове на недоверие. Това стана броени часове след като Фон дер Лайен произнесе реч пред евродепутатите, в която очерта главните си приоритети за следващите години.

