Румънски град изпревари Виена и Цюрих с най-красивия коледен базар

Кадър Фб

Румънският град изпревари Виена и Цюрих с рекорден брой гласове в престижния конкурс

Крайова официално спечели титлата за "Най-добър коледен базар в Европа" за 2026 година, след като събра рекордна подкрепа в ежегодния конкурс на организацията European Best Destinations. Резултатите от онлайн гласуването, в което се включиха стотици хиляди туристи от цял свят, поставиха румънския град на върха, оставяйки зад него утвърдени коледни дестинации като Цюрих, Виена и Дрезден.

Рекордна подкрепа

В тазгодишното издание на конкурса са гласували над 803 000 души от 179 държави. Крайова е получила впечатляващите 142 000 гласа, което е почти двойно повече спрямо предишните победители в класацията. От над 1500 европейски базара, само 20 са били отличени като най-автентични и очарователни, като сред финалистите попадат още Лисабон, Париж и унгарският град Дебрецен.

"Лешникотрошачката" оживява в центъра на града

Тази година коледният базар в Крайова е разположен на площ от над 280 000 квадратни метра, които са превърнати в блестяща зимна приказка. Темата на тазгодишното издание е класическото произведение "Лешникотрошачката". Посетителите могат да видят гигантски фигури на сладкиши, скулптури на играчки и милиони светлини, които преобразяват центъра на града.

Атракции и кулинарни изкушения

Организаторите са подготвили мащабна програма, която балансира между грандиозност и уют. Сред основните атракции са:

Най-високата шейна на Дядо Коледа в Източна Европа, която предлага панорамни гледки;

Огромна ледена пързалка, подходяща за всички възрасти;

Класическо виенско колело, разкриващо гледка към празничните светлини;

Традиционни дървени къщички, ръчно декорирани с различни мотиви.

Кулинарната зона предлага разнообразие от вкусове от целия регион, включително специалитети от България, Сърбия, Гърция, Турция, Грузия и Молдова. Базарът ще остане отворен до началото на януари, утвърждавайки Крайова като водеща коледна дестинация на континента.