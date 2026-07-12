Румънски граничари откриха над 66 000 контрабандни цигари в кола с българска регистрация

Снимка: Агенция "Митници", архив

Гранични полицаи от Гюргево откриха и иззеха в рамките на два дни над 66 000 цигари без документи за произход и над 1500 артикула облекло, за които се подозира, че са фалшифицирани, съобщи Териториалният инспекторат на Граничната полиция в Гюргево, цитиран от агенция Аджерпрес. Цигарите са открити в автомобил с българска регистрация, а дрехите – в автобус с турска регистрация.

„Граничните полицаи от Териториалния инспекторат на Гранична полиция (ITPF) в Гюргево откриха в рамките на операцията „Summer Migration“, проведена на 10 и 11 юли 2026 г., над 66 000 цигари и 1587 артикула облекло, за които има съмнения, че нарушават права върху интелектуалната собственост. Общата стойност на иззетите стоки се оценява на около 416 760 леи (близо 80 000 евро). По случаите са образувани две досъдебни производства, а стоките са иззети за продължаване на разследването“, се посочва в съобщение, изпратено днес от Териториалния инспекторат на Гранична полиция в Гюргево.

На 10 юли граничните полицаи са спрели за проверка на национален път DN5 лек автомобил с българска регистрация, управляван от 40-годишен български гражданин, който пътувал по маршрута България – Турция. При проверката били открити 66 240 цигари (3312 кутии) с български акцизен бандерол, укрити в специално пригодени тайници в автомобила, както и в личния багаж на водача.

На 11 юли при проверка на автобус с турска регистрация, собственост на компания за превоз на пътници и управляван от турски гражданин, граничните полицаи открили 1587 артикула облекло, за които има съмнения, че са фалшифицирани, пише БТА.

Образувани са две досъдебни производства, а стоките са конфискувани, информира Аджерпрес.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!