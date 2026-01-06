Румънски икономист: След десетилетия на конкуренцията България изпревари Румъния окончателно с еврото

Пиксабей

След десетилетия на конкуренцията между България и Румъния по пътя им за членство в ЕС, София излезе с едни гърди напред заради присъединяването си към еврозоната.

Това заяви професор Василе Пушкаш, бивш главен преговарящ на Румъния с Европейския съюз, в интервю за Аджерпрес, предаде Актуално.

Присъединяването на Румъния към еврозоната трябва да се превърне в следващия национален проект на страната, допълни Пушкаш.

"От 1 януари 2026 г. България е 21-вата държава-членка на еврозоната. Лично поздравявам нашия южен съсед и признавам, че конкуренцията, която продължава вече над три десетилетия, днес показва благоприятно за България класиране", призна румънският държавник.

Съревнованието между двете държави

Според дипломата конкуренцията между двете страни по пътя им за членство в ЕС е била важна, но България е получила бонус с приемането на еврото.

"Преживях тази конкуренция в началото на 2000-те години, когато преговарях за присъединяването на Румъния към ЕС. Въпреки че България имаше по-благоприятни условия, успяхме да осигурим одобрението на Европейския съвет за подписване на Договора за присъединяване на Румъния по същото време, на 17 декември 2004 г. След присъединяването на Румъния към ЕС, което се състоя едновременно с това на България на 1 януари 2007 г., темпото и интензивността на процеса на европейска интеграция зависеха предимно от това как правителствата на двете страни прилагаха европейското законодателство и политики", заяви проф. Василе Пушкаш.

"Сега България е член на еврозоната и е получила бонус за развитие и опора в Еврогрупата, докато Румъния дори не разполага с надежден хоризонт, към който да се стреми в своите вътрешни политики за развитие. Не казвам това, за да драматизирам, а като насърчение към институциите на румънската държава, бизнес средите и особено към румънските лидери да обмислят дали присъединяването към еврозоната не би било най-ценният национален проект за следващите години", заяви той, цитиран от БГНЕС.

Като аргумент Пушкаш цитира проучванията на общественото мнение, които показват, че румънците и страната, и в чужбина, биха искали да видят Румъния в еврозоната.

"Но освен това желание, изпълнението на критериите за присъединяване към еврозоната би означавало стабилност и финансово-бюджетна дисциплина, което би поставило румънското общество на пътя на напреднало устойчиво икономическо и социално развитие. Бих завършил с риторичен въпрос: Кой не би искал такъв национален проект?!", попита проф. Пушкаш.

