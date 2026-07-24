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Румънски изтребител свали дрон, хората получиха съобщение за възможни падащи отломки

24.07.2026 / 12:30 2

Пиксабей

Изтребител F-16 е свалил дрон, който е нарушил румънското въздушно пространство, съобщи президентът на Румъния Никушор Дан, цитиран от Ройтерс.

Жителите на Браила и Галац са получили съобщения по системата за известяване „Ро-Алърт“ (RO-ALERT) за възможни падащи обекти от небето, предаде Аджерпрес.

Към жителите е отправена препоръка да потърсят укритие в мазета или убежища на гражданската защита или, ако това е невъзможно, да останат у дома далеч от прозорци и външни стени.

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Коментари
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0
kris (преди 22 минути)
Рейтинг: 638562 | Одобрение: 126097
Много героични тез рОманци бе.....! А този Ф-35 на снимката е американски.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
2134 (преди 33 минути)
Рейтинг: 4582 | Одобрение: 1007
"Изтребител F-16 е свалил дрон.." Според снимката към статията,дрона го е свалил F35

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