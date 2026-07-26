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Румънски изтребител свали трети дрон над Черно море

26.07.2026 / 12:51 0

Кадър Ютуб

Румънски изтребител F-16 е свалил трети дрон, който е навлязъл в румънското въздушно пространство. Инцидентът се е случил над Черно море в 10:13 часа, съобщи Министерство на националната отбрана на Румъния.

Пилотът, управляващ военния самолет от Военновъздушните сили на Румъния, е осъществил прихващането на дрона в ранните часове на сутринта, пише Блиц.

Това е третият случай, при който румънски военни самолет свалят безпилотен летателен апарат, проникнал в национално въздушно пространство.

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