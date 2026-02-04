Румънски корабен конвой е разрушил част от пристанище Видин

Снимки: Булфото

Румънски корабен конвой от шлепове и тласкач, който е бил на котва в района на видинското пристанище „Север“, е скъсал котвена верига и, носейки се по течението на река Дунав, е причинил значителни материални щети по инфраструктурата.

Сред засегнатите от удар на конвоя са понтон, деформирани и наклонени са електрически стълбове, монтирани върху понтона, ударен е и кораб привързан към брега, разрушени са асфалтови и бетонни настилки в контактната зона между брега и понтона, видя репортер на Булфото.

Местата, край речната дига, където са нанесени сериозни материални щети, са своевременно обезопасени със сигнални ленти.

Румънският конвой по-късно е задържан от българските власти. Във връзка с установените нарушения са образувани две административно-наказателни производства за неспазване на изискванията за безопасност на корабоплаването и Задължителните правила за българските пристанища по река Дунав.

Като отговорни лица по тях са привлечени капитанът и корабособственикът, съобщиха от пресцентъра на транспортното министерство. Инцидентът се е случил в неделните часове на 1 февруари 2026 г., допълват още от институцията в съобщението си.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!