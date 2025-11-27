Румънски медии за снощния протест в София: "Бунт в съседна България"

Булфото

Под заглавие „Бунт в съседна България. Хиляди хора излязоха на улицата, за да протестират срещу проекта за бюджет за 2026 г.“ румънската новинарска телевизия Диджи 24 съобщава за снощния протест в София. Демонстрацията намира място и на страниците на вестниците „Адевърул“ и „Ромъния либера“, както и в емисията на телевизия „Антена 3 СиЕнЕн“, предаде БТА.

Няколко хиляди българи излязоха в сряда пред парламента в София, за да протестират срещу законопроекта за бюджет за 2026 г., който според тях крие корупционни практики въпреки предвидените увеличения на заплати в публичния сектор и увеличаването на данъци, пишат вестниците „Адевърул“ и „Ромъния либера“. Телевизия Диджи 24 също посочва, че според протестиращите проектобюджетът маскира корупция. „Адевърул“ извежда в заглавието си цитат от участничка в протеста: „Не искаме България на съмнителните сделки“. Телевизия Антена 3 СиЕнЕн публикува информация за протеста под заглавие „Българите излязоха да протестират на улицата, след като правителството реши да увеличи заплатите на бюджетните служители“.

Румънските медии цитират участници в протеста, според които „няма намаление на престъпността, което да оправдае увеличението на заплатите в МВР“, както и че „проектът за бюджет ограничава инвестициите в частния сектор“.

Медиите в Букурещ уточняват, че протестът е бил организиран от проевропейския съюз ПП-ДБ и е бил подкрепен от крайната десница.

Бюджетът трябваше да бъде приет окончателно на пленарно заседание в първата седмица на декември. От 1 януари България ще влезе официално в еврозоната, припомнят медиите в Букурещ.

Те съобщават още, че неотдавна Европейската комисия е предупредила, че бюджетният дефицит на България ще достигне 4,3 процента от брутния вътрешен продукт през 2027 г. на фона на увеличението на разходите за отбрана. Правителството твърди, че приоритет остава запазването на устойчивост на публичните финанси в дългосрочен план в съответствие с европейските правила, отбелязват румънските медии.

Протестиращите обградиха сградата на парламента, за да попречат на депутатите да излязат и скандираха „Оставка“ и „Мафия“, информират още румънските медии.

