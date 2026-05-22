Румънски полицаи ще участват в съвместни патрули през летния сезон в Каварна

Община Каварна ще осигури логистична подкрепа за румънски полицейски служители, които ще участват в съвместни патрули на територията на общината през летния туристически сезон на 2026 г. Това реши на свое редовно заседание Общински съвет – Каварна.

Инициативата е свързана с постъпило писмо от директора на Областна дирекция на МВР – Добрич, с което се предлага сключване на споразумение между Община Каварна и МВР за логистично обезпечаване на двама румънски полицейски служители, посочва БТА. Те ще работят съвместно с български полицаи в периода от 1 юли до 31 август 2026 г., с цел гарантиране на обществения ред, повишаване на сигурността и противодействие на престъпността през активния туристически сезон.

Съгласно предложението общината ще поеме разходите за нощувки и изхранване на служителите. Финансирането ще бъде осигурено от общинския бюджет, в рамките на дейност „Други дейности по вътрешната сигурност“, като средствата се предвиждат като дофинансиране и се отнасят към разходи за външни услуги и дневни командировъчни.

В докладната записка е записано, че сътрудничеството се основава на действащи международни договорености между Министерството на вътрешните работи на България и Главния инспекторат на Румънската полиция, регламентиращи съвместни патрулно-постови действия в пограничните райони.

Общинският съвет в Каварна одобри решението и упълномощи кмета Елена Балтаджиева да сключи съответното споразумение с Областна дирекция на МВР – Добрич.

Редактор "Екип на Петел",

For advertising in "Petel" write to [email protected]

