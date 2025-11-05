Румънски шофьор спря за почивка край Лом и му източиха над 300 литра от резервоара

Пиксабей

Над 300 литра дизелово гориво са източени от резервоара на спрял за почивка тежкотоварен автомобил край Лом, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Сигналът за кражбата е получен в Районно управление – Лом на в 07:20 часа на 4 тоември. Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група. Служителите на реда установили, че на 3 ноември около 20:10 часа, товарен автомобил с румънски регистрационен номер и прикачена към него цистерна е спрял за почивка на отбивка в района на Лом.

Около 6:00 часа сутринта шофьорът видял, че капачките на резервоарите на управлявания от него товарен автомобил са отворени и липсвали около 350 литра дизелово гориво. На местопроизшествието е извършен оглед и е образувано е досъдебно производство, посочват от полицията.

Няколко дни по-рано бяха откраднати около 300 литра дизелово гориво и на отсечка край град Брусарци, по северния път между Монтана и Видин. Тази отсечка в момента се ползва за преминаване на тежкотоварните автомобили поради ремонт на главния международен път Е-79 в Монтанска област, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!