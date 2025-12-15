Румънски синдикалисти заплашват с протести „като в България“

Снимка: Пиксабей

Румънската синдикална конфедерация "Картел Алфа" заплаши с масови улични протести „като в България“. Това става ясно от интервю на лидера ѝ Богдан Хосу за телевизия Антена3, предава БТА.

По думите му румънското правителство не спазва ангажиментите, поети на ниво Европейски съюз, относно прехвърлянето на социални осигуровки от работодателя към служителя.

"Като прехвърля цялата данъчна тежест от работодателя върху работника Румъния на практика не спазва ратифицираната от нея Социална харта и не спазва една конвенция, факт, за който вече беше сигнализирано в Управителния съвет, който издаде решение за задължението на румънското правителство да се придържа към това, което двата документа предвиждат, а именно от общите социални разходи приносът на служителя не трябва да надвишава 50 процента".

В ефира на медията Богдан Хосу уточни още, че една трета от служителите в Румъния получават минималната работна заплата и „продължава укриването на данъци чрез поддържане на минимална работна заплата, която не съответства на румънския пазар на труда“.

На въпрос дали е получил отговор от президентската администрация след дискусиите, синдикалният лидер заяви: "До момента не, ако не получим никакви отговори, изглежда, че единственото решение в Румъния е да се повторят действия като тези в България. Изглежда, че само подобни действия карат вземащите политически решения да поемат отговорност. Масови улични акции и срещу институции, които блокират функционирането на диалога".

