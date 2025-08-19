Пиксабей

Румънски турист се удави в Слънчев бряг, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 18 август, около 16:00 ч. В Районното управление - Несебър е получено съобщение за инцидент на плажа пред хотел в Слънчев бряг. Срещу пост №3 се удавил 64-годишен румънец.

Тялото му е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас.

Работата по случая продължава, предаде Дарик.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!