Румънските ВМС засякоха мини. Издадено е предупреждение за Черно море

Пиксабей

Два подозрителни обекта, плаващи в Черно море, са под наблюдението на румънските военноморски сили, съобщава румънската PRO TV. Издадено е предупреждение за корабите.

Според представители на румънските военноморски сили най-вероятно не става въпрос за морски мини и че ситуацията се следи, предаде бТВ.

Те заявиха, че в района има кораби на бреговата охрана, които дистанционно наблюдават обектите.

Издадено е и предупреждение за навигация към корабите да избягват района, докато ситуацията не се изясни.

Министерството на националната отбрана съобщи в сряда, че военни водолази са неутрализирали чрез контролирана детонация морски дрон Sea Baby, който се е носил по течението, застрашавайки корабоплаването в Черно море.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!