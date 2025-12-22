Румънският министър на образованието подаде оставка

Снимка: Пиксабей

Румънският министър на образованието Даниел Давид подаде оставка. Това съобщи самият той чрез публикация в личния си блог.

„Точно една година след поканата да стана министър на образованието и научните изследвания (22 декември 2024 г.), поисках от министър-председателя да ме освободи от поста. Въпреки че оставката е едностранен акт, исках това да бъде приятелска раздяла, каквото беше и нашето сътрудничество“, отбелязва той и подчертава, че решението му е окончателно.

Даниел Давид посочва, че никога се е стремял към политическа кариера. Той благодари на президента Никушор Дан и на премиера Илие Боложан за подкрепата им и ги определя като „честни хора, отдадени на доброто на страната“.

Бившият министър на образованието посочва, че по време на мандата си няколко пъти е бил помолен да подаде оставка, особено от опозиционни партии и синдикални организации, допълва БТА.

„Запазих правилната траектория, когато напрежението беше високо. Водих „кораба“ на образованието и научните изследвания през политическата буря (първи мандат) и фискално-бюджетната буря (втори мандат), като постоянно бях изложен на риска от политически или финансов потъване, укрепих го в това изпитание (чрез първоначалните реформи) и показах как трябва да бъде допълнително укрепен и по кои пътища да се ориентира“, написа още Даниел Давид.

Протести срещу него имаше през цялата година. В продължение на месеци учителите го критикуваха, че се е съгласил със строгите мерки за икономии, приети от правителството на Илие Боложан - увеличаване на учебните часове до 20 часа седмично, сливания на училища, съкращения на работни места, намаляване на средствата за студентски стипендии. Заради недоволството си те бойкотираха и началото на новата учебна година.

Преди да поеме поста, Даниел Давид беше ректор на университета „Бабеш-Боляй“ в Клуж-Напока. Според местните медии Марилен Пиртя - почетен съветник на премиера Илие Боложан, депутат от Национално-либералната партия, ректор на Западния университет в Тимишоара. е най-вероятният му наследник на поста.

Очаква се Боложан да предложи нов министър на образованието във вторник (23 декември), когато ще бъдат предложени и министри на отбраната и на икономиката.

