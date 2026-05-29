Румънският президент свика Върховния съвет за национална отбрана заради инцидента с дрон в Галац

Президентът на Румъния Никушор Дан свика Върховния съвет за национална отбрана за обсъждане на последствията от сериозния инцидент тази нощ, при който дрон удари жилищна сграда в град Галац и рани двама души, съобщи Аджерпрес.

В съобщението ситуацията е определена като „най-сериозния инцидент, засягащ румънска територия от началото на агресивната война, започната от Русия срещу Украйна“.

„Ние ще предприемем пропорционални мерки по отношение на Руската федерация (…) Безпрецедентният характер на това събитие изисква твърд, координиран и пропорционален отговор – на национално, съюзническо и международно равнище“, подчерта Дан на страницата си във Фейсбук.

Той съобщи, че е информирал съюзниците в НАТО и партньорите от ЕС за инцидента, като комуникацията със съюзническите военни структури е в реално време, предава БТА. Румънският президент съобщи още, че страната му е поискала официално от съюзниците си да разположат допълнителни средства за борба с дронове на румънска територия за нейна защита и за защита на Източния фланг на НАТО. Също така Никушон Дан обяви, че Румъния ще информира Съвета за сигурност на ООН за „това грубо и многократно нарушение на международното право от Руската федерация“.

Министърът на външните работи на Румъния Оана Цою заяви по-рано днес, че е извикала посланика на Русия в Букурещ, за да го информира за мерките, които ще предприеме Румъния на дипломатическо равнище. „Инцидентът е от безпрецедентна сериозност“.

Временният премиер Илие Боложан също осъди тази сутрин инцидента в Галац и заяви, че е в контакт с министъра на отбраната и че са предприети всички мерки за защита на населението. „Тази ситуация е неприемлива и представлява поредно нарушение на (румънското) въздушно пространство, предизвикано от безотговорното и неоправдано продължаване на войната в Украйна. Тази война продължава да засяга сигурността на Румъния и на държавите от Източния фланг (на НАТО). Аз осъждам категорично тези сериозни действия и призовавам твърдо Русия за им сложи незабавен край“.

Боложан каза още, че „засилването на националната сигурност за гарантиране на защитата на гражданите трябва да остане абсолютен приоритет за румънските власти и политически сили“. Той съобщи също така, че в рамките на часове Румъния ще подпише договор в рамките на програмата на ЕС SAFE за доставка на цялостно оборудване за борба с дронове за румънската армия.

Представители на румънското Министерство на националната отбрана увериха днес, че "ситуацията е под контрол", като подчертаха, че Румъния не е подложена на нападение, а по-скоро е изправена пред ефектите на конфликт в непосредствена близост до границите ѝ.

