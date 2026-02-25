Румънското правителство одобри солидни съкращения в публичната администрация

Пиксабей

Широкото коалиционно правителство на Румъния одобри постановление, с което ще бъдат съкратени работни места и държавни разходи в публичната администрация, в стремежа си да намали най-големия бюджетен дефицит в Европейския съюз, съобщава Ройтерс.

Кметствата ще съкратят 12 794 работни места най-късно до 2027 г., докато в цялата публична администрация мерките ще елиминират приблизително 10% от ефективно заетите работни места, предава БНР.

Съкращенията ще доведат до спестяване на 1,6 милиарда леи (310 млрд. евро) през 2026 г. и 3 милиарда леи (около 580 млн. евро) от 2027 г., каза министърът на регионалното развитие пред репортери късно във вторник.

Кметовете могат да изберат да отложат съкращенията на работни места до 2027 г., стига да намалят разходите за заплати с 10% тази година. Съкращенията на работни места и разходи, които вече бяха направени от централното правителство миналата година, ще се отчитат в общите съкращения, каза още министърът, цитиран от Ройтерс.

Държавните болници, военните и работните места в националната сигурност ще бъдат освободени при спазване на условията.

Откакто взе властта миналия юни, коалиционното правителство преживя шест вота на недоверие, предимно заради увеличения на данъците и съкращения на разходите, насочени към намаляване на най-големия бюджетен дефицит в ЕС и запазване на инвестиционния рейтинг на дълга на Румъния. Но четирите партии в коалицията се затрудняват да се споразумеят за съкращения на работни места и бюджетът за 2026 г. все още не е одобрен.

Премиерът Илие Боложан заяви, че кабинетът ще внесе бюджет в парламента следващата седмица.

Правителството трябва да продължи да намалява дефицита от над 9% от БВП през 2024 г. до целта за тази година от 6,2%, като го стесни до европейския таван от 3% до края на десетилетието.

Също във вторник правителството одобри серия от схеми за подкрепа, стимули, държавна помощ и данъчни облекчения в подкрепа на икономическия растеж с общо въздействие от приблизително 5 милиарда евро до 2032 г. Икономиката изпадна в техническа рецесия в края на миналата година.

