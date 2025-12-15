Румънското правителство оцеля след вот на недоверие

Снимка Pixabay

Широкото коалиционно правителство на Румъния оцеля след вот на недоверие в понеделник, след втори опит за повишаване на пенсионната възраст за съдии и прокурори и ограничаване на пенсиите им, предава Reuters.



Вторият неуспех може да отслаби крехката четирипартийна коалиция, която дойде на власт преди шест месеца и иска да реформира съдебните пенсии, за да отговори на условията за достъп до фондовете на Европейския съюз за възстановяване и стабилност.



Правителството планира постепенно да повиши пенсионната възраст за съдии и прокурори от 50 на 65 години за 15 години и да ограничи пенсиите до 70 процента от последната заплата, допълва Фокус. Съдебните пенсии могат да достигнат 5000 евро на месец, в сравнение със средната румънска пенсия от около 600 евро.

