Румънското правителство оцеля след вот на недоверие

15.12.2025 / 23:00 1

Снимка Pixabay

Широкото коалиционно правителство на Румъния оцеля след вот на недоверие в понеделник, след втори опит за повишаване на пенсионната възраст за съдии и прокурори и ограничаване на пенсиите им, предава Reuters.

Вторият неуспех може да отслаби крехката четирипартийна коалиция, която дойде на власт преди шест месеца и иска да реформира съдебните пенсии, за да отговори на условията за достъп до фондовете на Европейския съюз за възстановяване и стабилност.

Правителството планира постепенно да повиши пенсионната възраст за съдии и прокурори от 50 на 65 години за 15 години и да ограничи пенсиите до 70 процента от последната заплата, допълва Фокус.  Съдебните пенсии могат да достигнат 5000 евро на месец, в сравнение със средната румънска пенсия от около 600 евро.

 

