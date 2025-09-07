Румънското правителство оцеля след втори вот на недоверие заради увеличени данъци

Снимка Pixabay

Коалиционното правителство на Румъния оцеля при два вота на недоверие, докато ускорява парламентарното одобрение на пакет от реформи в публичния сектор и повишаване на данъците, целящи ограничаване на раздутите държавни разходи, съобщи Universul.

Държавни служители заплашват със стачки на фона на силна обществена съпротива срещу мерките за съкращения, предприети в опит да бъде намален бюджетният дефицит от 9,3% – най-високият в Европейския съюз – и да се запази минималният инвестиционен рейтинг на страната.

Ускореното прокарване на законите през парламента без дебат предизвика вот на недоверие от страна на крайнодясната опозиция AUR, но управляващите имат комфортно мнозинство и опозицията не разполага със 100-те гласа, нужни за успех. Първите два опита се провалиха далеч под изискваната подкрепа.

"Не е ясно каква е целта на опозицията. Дали е защото правим твърде много реформи или твърде малко?“, коментира премиерът Илие Болоджан след гласуването.

Кабинетът, дошъл на власт в края на юни, вече одобри първи пакет от основно данъчни увеличения, но четирите коалиционни партии остават в задънена улица относно по-широките съкращения в държавния сектор, информира БГНЕС.

Правителството е постигнало съгласие за пет законодателни пакета, които трябва да спестят на бюджета около 10,6 милиарда леи, да повишат пенсионната възраст за съдии и прокурори, да съкратят работни места в държавната администрация и да въведат нови данъчни увеличения от 2026 г.

За да избегне риск всички мерки да бъдат едновременно отменени от Конституционния съд, управляващите решиха да ги разделят на пет отделни пакета.

