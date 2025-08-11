Румънците реват: Взимат ни парите за пенсии

Пиксабей

Проектът за промени в частните пенсионни фондове в Румъния, който предизвика голям обществен и политически скандал, не предвижда изземване на спестяванията на гражданите. Това увери премиерът Илие Боложан в интервю за телевизия Antena 3 CNN.

Преди дни темата за реформата на частните пенсии взриви общественото мнение и предизвика остри реакции както в коалицията, така и сред широката публика. Основният спор е около предложението за начина на изплащане на натрупаните средства и периода, през който пенсионерите ще имат достъп до тях, предаде Дир.бг.

Подготвеният от Администрацията за финансов мониторинг (ASF) законопроект регламентира изплащането на средствата от частните пенсионни фондове при достигане на пенсионна възраст. Според предложението вложителите ще могат да изтеглят веднага само 25% от натрупаните спестявания. Останалите 75% ще се изплащат постепенно в рамките на 10 години, което отговаря на средната продължителност на живота в Румъния.

Целта е да се гарантира стабилност и дългосрочна финансова сигурност на пенсионерите, предотвратявайки риска от бързо изчерпване на средствата.

Премиерът Боложан подчерта, че този подход е в синхрон с практиките в повечето европейски държави и няма нищо общо с конфискация или принудително изземване.

Въпреки уверенията на правителството, проектът предизвика сериозни протести сред румънските граждани, които освен държавната пенсия, допълнително спестяват в частни фондове за старини. Те се опасяват, че новите правила ограничават достъпа им до собствените средства и практически означават загуба на контрол върху спестяванията.

"Удължаването на периода за разсрочено изплащане от 5 на 10 години при положение, че средната продължителност на живота на пенсионерите в Румъния е една от най-ниските в Европейския съюз, е неприемливо и дискриминационно", коментира Алин Якоб, председател на Асоциацията на румънските потребители на финансови услуги (AURSF)

"Проблемът с устойчивостта на пенсионната система е нещо, което ще стане все по-належащо от 2030 година нататък", каза в интервюто си за Antena 3 CNN Илие Боложан. "Проектът е изготвен от ASF и е в обществено обсъждане. Надявам се след дебатите хората да разберат, че правителството не планира да отнема парите им", допълни той.

Боложан обясни, че предложението цели да даде дългосрочна сигурност на пенсионерите и да избегне изчерпването на средствата им веднага след пенсиониране, което би било риск за финансовата стабилност.

Румънската пенсионна система се състои от няколко стълба — държавно обществено осигуряване, задължителни частни фондове и доброволни пенсионни схеми. Докато държавната система е подложена на демографски предизвикателства, частните фондове са важна част от бъдещата финансова сигурност на гражданите.

Настоящият законопроект се опитва да намери баланс между интересите на осигурените лица и устойчивостта на системата, като отразява очакваната продължителност на живота и икономическите реалности.

Спорният законопроект е в процес на обществено обсъждане, като се очаква да бъде преразгледан и доработен с оглед на мненията и притесненията на гражданите и експертите. Правителството подчертава, че няма да допусне мерки, които да ощетят спестяванията на хората, а целта е осигуряване на справедлива и устойчива пенсионна система.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!