Румен Драганов: България е на нивото на Андора за зимните почивки

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Нюз

Прогнозите на експерти за увеличение от 10, 15 процента на зимните пакети изправиха на нокти всички, които планират почивка през зимата у нас. Проф. Румен Драганов обаче се опита да ги успокои, че това, което се говори, се разминава с истината.

Ние сме се договорили с туроператорите още от миналата година зимните почивки за този сезон да са с ръст три процента. Така че е трудно те да приемат ръст от 15 процента. Продажбата на пакети на чуждите пазари започва всяка година от лятото и цените са договорени миналата зима, разкри директорът на Института за анализи и прогнози в туризма.

За да може да имаш 10-15 процента увеличение, трябва да си завършил реновиран хотел и да го докажеш с многимилионните инвестиции, които си направил, за да го приеме пазара. Пазарът обаче не може да приеме тези цени, продължи Драганов.

Ние сме в жестока конкурентна борба с другите пазари. Ние сме на нивото на Андора в сравнение с Швейцария, Франция, Италия и Австрия като конкуренти. Ние гледаме балканските страни, Словения, Полша за зима ски, и се явяваме евтино като цяло. На този фон ние стоим като много изгодна дестинация, което означава евтина дестинация, добави професорът.

Тези, които сега искат да си запишат зимна почивка в наши курорти, съвсем спокойно може да разчитат на бюджета си от миналата година. Всеки, който влезе в търсачката, ще види, че все още има цени, задраскани с червено, и новата намалена цена. В момента текат големи намаления, заяви в „Социална мрежа“ Румен Драганов.

