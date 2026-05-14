Румен Драганов: Вече купени почивки няма да поскъпнат

кадър: бТВ

Държавата обмисля да въведе ваучери за туризъм, с които да подпомага почивките на българите. Темата предизвика сериозен обществен дебат – дали подобна мярка ще помогне на домакинствата, или основно ще подкрепи туристическия бизнес. Според директора на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов, идеята трябва да се разглежда не само като икономическа мярка, а и като инструмент за здравна превенция.

„Трябва да го сложим под малко по-различен ъгъл. Тоест дали бихме станали по-здрави, ако ползваме огромното богатство на страната, което са минералните води и калите, пелоидите, които са на много места и стоят неизползвани“, коментира в ефира на бТВ Драганов. По думите му концепцията за подобни ваучери не е нова и вече е обсъждана в България. Той припомни, че в европейски държави като Германия, Австрия, Румъния и Унгария здравните каси подпомагат хора, които се нуждаят от рехабилитация и профилактика.

„Когато става въпрос за здравето на хората, трябва да се засили здравната превенция, профилактиката, така че да имаме повече здрави хора“, каза още той. Според Драганов България разполага с огромен природен ресурс, който не се използва пълноценно. „Имаме над 600 минерални извора. Хотелите стоят, имаме цялата база“, отбеляза той.

Ще доведат ли ваучерите до по-високи цени?

Един от основните въпроси около подобна мярка е дали тя няма да доведе до ръст на цените в туризма. По думите на Драганов това не трябва да се разглежда единствено като негатив.

„Повишават се местните заплати, повишават се местните икономики, защото хората, които ще вземат по-високи заплати, ще харчат тези пари в икономиката и държавата ще има по-голям приход от ДДС и данъци“, коментира той.

Според него идеята е чрез ваучерите да се стимулира използването на вече съществуваща туристическа база, особено извън активния сезон.

„Имаме базите, стоят празни. Ето, вижте празните шезлонги. Ако напълним тези празни шезлонги чрез някакъв механизъм, това означава подобряване на местната икономика за всички. А това е смисълът на туризма“, заяви Драганов. Той даде пример с Гърция, където миналата година са били отпуснати туристически ваучери за семейства, но призна, че подобни мерки могат да доведат и до покачване на цените.

„Увеличават се цените, получаваш повече данъци като държава, имаш повече пари да харчиш“, каза той. Критериите трябва да са свързани със здравната превенция.

По думите на Драганов ключовият въпрос е какви ще бъдат критериите за получаване на ваучерите.

„Критерият е превенция на здравето. Тоест рехабилитация, създаване на повече здрави хора и удължаване живота на хората на база ползване на изключително богатия природен ресурс, който България има и който не се използва в неговата цялост“, подчерта той. Той обясни, че и досега е съществувала практика държавата да подпомага частично подобни услуги чрез програми за рехабилитация, при които потребителите доплащат част от сумата.

„Здравната каса или рехабилитацията заплащаха някакви пари – 25 или 50% от цената на настаняването. Вие си доплащате“, посочи Драганов.

Очаквания за силен туристически сезон



По отношение на предстоящия летен сезон Румен Драганов прогнозира ръст в туризма и стабилно представяне на България като дестинация. „Макрорамката на нашия институт вижда около 14 милиона туристи“, каза той.



Според него важен принос за популяризирането на страната има и домакинството на колоездачното състезание Giro d’Italia. Драганов коментира и очакванията за възстановяване на туристическия поток от Израел.



„От 26 май започват полетите на нискотарифна авиокомпания към държавата Израел, така че ние ще възстановим изцяло израелския пазар“, заяви той. По думите му България остава предпочитана дестинация за израелските туристи заради сигурността, климата и културните връзки между двете държави.

Няма основание за рязко поскъпване на почивките



На фона на повишаващите се цени на горивата и опасенията за поскъпване на самолетните билети, Драганов смята, че няма основания за сериозно увеличение на цените на вече планираните почивки.



„Никой няма да качва цените на вече купени почивки“, заяви той. Според него нивата ще останат близки до тези от миналата година. „Придържайте се към бюджета от миналата година. Вие не можете да похарчите повече от парите, които имате в джоба“, каза Драганов.

Очаквания към министъра на туризма



Румен Драганов коментира и работата на министъра на туризма Илин Димитров, като подчерта, че той познава добре сектора.



„Илин Димитров е много добре подготвен. Той два пъти е бил служебен министър, сега е редовен министър. Идва от бранша, идва от Варна, запознат е изцяло с проблемите на българския туризъм“, каза Драганов. Той отбеляза, че в сектора предстоят сериозни реформи, включително промени в Закона за туризма и преструктуриране на туристическите райони.



„От девет туристически района трябва да ги редуцираме до три – Мизия, Тракия и Сердика“, заяви той. В заключение Драганов подчерта, че добрите идеи трябва да бъдат реализирани на практика: „По делата ще ги познаем.“

