Румен Дунев за инцидента във Варна: Да се направи автотехническа експертиза

Булфото

Трябва да се направи автотехническа експертиза от специалисти по автомобилен спорт, а не от обикновените вещи лица.

Това отбеляза пред БНР Румен Дунев, един от най-добрите български автомобилни състезател, бивш председател на Федерацията по автомобилен спорт, след като един зрител загина, а осем бяха ранени при инцидент на автомобилно състезание край Варна.

Автомобилът с номер 14, шофиран от Нейко Нейков, се врязва в публиката, когато на завой пилотът губи контрол и минава през мантинелата.

"Мерките за безопасност са ясни и са точно разписани от световната организация. Не сме единствената държава в света, която упражнява автомобилен спорт.

Има и стройна организация по докладване на инцидентите, от които се прави нещо като алманах. Когато се организира състезание, хората, които отговарят за безопасността, трябва да се съобразяват с него.

Директорът по сигурността преминава през трасето преди състезанието, както е направил директорът на състезанието Слави Славов.

Правилникът казва, че преди състезанието се пускат и автомобили, които трябва да преминат трасето със състезателно темпо и ако забележат, че на пътя има паднало дърво, камъни или публика на неподходящо място, трябва да се свържат с директора. Състезателните автомобили стартират след тях.

След като се подаде сигнал, че на някой от завоите положението излиза извън контрол, тогава рейс директорът трябва да спре надпреварата".

Когато бях председател на федерацията, задължително преди всяко състезание правехме тест за алкохол и за наркотици, отбеляза Дунев в предаването "Преди всички".

"Ако искаме да има честен и безопасен спорт, такива тестове трябва да се правят, въпреки че натоварват бюджета.

Познавам Нейко Нейков и се надявам тестът за наркотици да е фалшиво положителен и с кръвната проба да се докаже истината. Ако излезе положителен, цялата вина и отговорност ще се стоварят върху него, а всеки такъв случай има предистория".

