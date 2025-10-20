Румен Гечев: БСП няма да влезе в НС при следващи избори, а Борисов е унижен от Пеевски

Булфото

БСП няма да влезе в парламента при следващи избори, Борисов е унижен от Пеевски и ДПС-НН няма да влезе пряко във властта, защото не иска да носи отговорност, а пък и сега управлява, каза в интервю пред БНР бившият член на БСП и икономически министър в правителството на Жан Виденов и бивш депутат от левицата Румен Гечев.

В ефира на БНР той посочи, че хората са свидетели на задълбочаване на политическия цинизъм:

"В България няма избори за НС, като бит пазар сме, ДПС преди и ДПС-НН, и ГЕРБ са основните купувачи на гласове по села и паланки. Тези, които управляват България, не са избрани от българския народ. Втората причина е, че хората не гласуват".

За бившата си партия – БСП и позицията на ръководството на Столетницата коментира, че звучат ясно и цинично:

"Означава, че петимата от БСП казват, "искаме да си останем министри по-дълго, каквото и да ни накарат - ще вдигаме ръце и ще гласуваме. Едната им теза беше никога с ГЕРБ и границата е прекрачена. Втората "никога с Пеевски", сегашното ръководство подписа санитарния кордон".

"Като погледнете ортаците Борисов и Пеевски към днешна дата, Борсов е измамения, унижения. А той се държа искрено, не е поза, беше искрено ядосан, но реакцията е била предвидена от екипа на Пеевски", каза още Румен Гечев.

Той прогнозира и бъдещето на БСП:

"За съжаление аз членувах 45 години в БСП - от 4 курс като студент до миналата година, но като разговарям с приятели от БСП, хората на БСП си остават свестни, но за ужас на членовете - ръководството дръпна в друга посока и моите приятели казват, че повече няма да гласуват за БСП. Реална е възможността БСП да не влезе в парламента при следващи избори".

Според него има достатъчно партии, които са близо до неговите приятели, но сред тях не са тези в настоящото НС.

"Има една, две партии, които привличат избиратели на БСП с програми, но има и нови партии и е възможно да се появят нови политически играчи. Тъжно е, че голяма част от членовете на БСП ще гласуват, но за кого е още рано, защото не знаем, кога ще бъдат изборите", каза Румен Гечев.

Той посочи, че е интересна автобиографията на феномена Делян Пеевски, който на 23 години е стана зам.-министър, а зад успеха му стои екип, кои са тези хора Гечев не знае.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!