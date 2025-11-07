Румен Гечев: Господ да ни е на помощ, ако Лукойл спре работа

Кадър Бг он ер

Румен Гечев: Изправени сме пред криза, Господ да ни е на помощ

Професорът предупреди, че страната е на прага на икономическа криза, ако "Лукойл" спре работа

Професор Румен Гечев отправи остри критики към българския политически елит, като го обвини в подчинение на външни интереси и бездействие по отношение на съдбата на "Лукойл Нефтохим". Изказването му беше направено в студиото на предаването "Денят ON AIR" по телевизия Bulgaria ON AIR на 7 ноември 2025 година.

Според икономиста, гласуваните промени в Народното събрание, засягащи работата на руската компания в България, показват каква е степента на подчинение на управляващите към външни политически и икономически фактори.

"В момента така нареченият елит в кавички на България е една слугинажна група. Те доказват, че нямат граници в слугинажа - нанасят удари върху Република България, върху българския народ с малоумните решения, които повтарят на Брюксел, Европейската комисия, на Вашингтон, който си разчиства пазарите в Европа и я досъсипва", заяви проф. Гечев.

Той коментира и рекордното бързо приемане на законопроекта в Бюджетната комисия - за едва 29 секунди, като го нарече "рекорд, който противоречи на здравия разум".

Професорът отправи сериозно предупреждение, че има реален риск "Лукойл Нефтохим" – една от най-големите компании в страната, да прекрати дейността си. По думите му, това би довело до сериозни последици както за държавния бюджет, така и за икономиката като цяло.

"Лукойл България" е една от най-големите фирми в страната. Тя носеше до преди 2–3 години над 1 милиард лева в бюджета на Република България. Там се преработват около 10 милиона тона петрол годишно, а "Лукойл" осигурява около 60% от пазара на горива", каза икономистът.

Според него, евентуалното спиране на дейността ще доведе не само до загуби от приблизително 1,2 милиарда лева годишно, но и до масови съкращения в свързани фирми, което може да провокира икономическа криза в страната.

"Нашият слугинаж е предал четата, ние се намираме в тежко състояние - Господ да ни е на помощ", заяви проф. Гечев. Той допълни, че не е сигурен дали дори Бог е българин в тази ситуация.

Икономистът изрази съмнение, че назначеният особен управител на "Лукойл" ще има реални възможности да промени ситуацията, при положение че основните пречки са свързани с липсата на суровини и международни геополитически фактори

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!