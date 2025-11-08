Румен Гечев: "Лукойл" осигурява около 60% от пазара на горива"

кадър: Bulgaria ON AIR

Според икономиста проф. Румен Гечев случващото се в Народното събрание с промените, засягащи "Лукойл", показва до каква степен българският политически елит е готов да обслужва чужди интереси за сметка на националните.

"В момента така нареченият елит в кавички на България е една слугинажна група. Те доказват, че нямат граници в слугинажа - нанасят удари върху Република България, върху българския народ с малоумните решения, които повтарят на Брюксел, Европейската комисия, на Вашингтон, който си разчиства пазарите в Европа и я досъсипва. И тичат - днес, както гледам, това е световен рекорд: за 29 секунди са приели в бюджетна комисия законопроект. Това е рекорд, който противоречи на здравия разум и доказва изящния слугинаж на българския политически елит", каза проф. Гечев в студиото на "Денят ON AIR".

Проф. Гечев предупреди, че рискът "Лукойл Нефтохим" да спре работа вече е реален.

"Лукойл България" е една от най-големите фирми в страната. Тя носеше до преди 2–3 години над 1 милиард лева в бюджета на Република България. Там се преработват около 10 милиона тона петрол годишно, а "Лукойл" осигурява около 60% от пазара на горива", заяви проф. Гечев пред Bulgaria ON AIR.

Загубата на приходи от около 1,2 млрд. лв. годишно, както и масовите съкращения в свързани фирми, биха могли да предизвикат икономическа криза.

"Така че в България решението вече е "късно е либе за китка". Нашият слугинаж е предал четата, ние се намираме в тежко състояние - Господ да ни е на помощ. Аз не съм сигурен, че е българин. Дано да е българин, но в тази ситуация сме изправени пред една много голяма потенциална криза", алармира проф. Гечев.

Проф. Гечев изрази недоумение какво ще може да постигне назначеният особен управител, при положение че основният проблем са липсата на петролни доставки и геополитическите ограничения.

