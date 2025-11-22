Румен Христов: 558 000 чиновници са твърде много за България

кадър БНТ

Бюджетът за следващата година е реформаторски и осигурява необходимата стабилност за приемането на единната европейска валута. Това заяви лидерът на СДСРумен Христов в ефира на БНТ тази вечер. Според него, въпреки критиките, финансовата рамка, подкрепена на първо четене от 131 депутати, е ключова за икономическото бъдеще на страната.

"Този бюджет е реформаторски, защото осигурява спокойното преминаване от лев към евро," подчерта Христов, цитиран от националната телевизия.

Той определи бюджета като "коалиционен" – съчетаващ леви и десни мерки, за да бъде приет от парламентарното мнозинство. По думите му, най-важната цел остава техническата и икономическа подготовка за членство в еврозоната.

Въпреки общата подкрепа, лидерът на СДС не скри несъгласието си с някои от заложените мерки, по-специално увеличението на данък дивидент и ръста на осигурителните вноски.

"Не съм убеден, че удвояването на данък дивидент ще доведе до по-голяма събираемост," коментира Христов. Той добави, че увеличението на праговете и осигуровките е неизбежно следствие от секторните политики, които изискват по-големи приходи в хазната.

Румен Христов обърна внимание и на раздутата държавна администрация, която по данни на Националния статистически институт наброява 558 000 души. Според него оптимизацията на структурите е наложителна стъпка преди да се говори за съкращения.

"Започваме от оптимизация, после комплектоване, и чак тогава, ако е необходимо - съкращаване," поясни той, правейки паралел със структурата на публичния сектор в Гърция.

По отношение на образованието, Христов отбеляза позитивната тенденция за ръст на учителските заплати и навлизането на млади кадри в системата. Той обаче акцентира върху нуждата от по-строга оценка на резултатите, отговаряйки на критиките на бизнеса за качеството на подготовката в училищата и университетите.

Лидерът на СДС коментира и актуалната геополитическа ситуация, изразявайки подкрепа за дипломатическите инициативи за прекратяване на конфликта в Украйна.

"Всички чакаме този мир. Стъпките, които президентът Тръмп предприема, заслужават подкрепа," заяви Христов.

Той припомни, че войната навлиза в четвъртата си година и всеки ден отнема живота на млади хора, но подчерта, че всяко мирно решение трябва да бъде съгласувано с Киев и Европейския съюз.

"Без съгласието на Украйна трудно могат да се постигнат крайни резултати," обобщи Румен Христов.

