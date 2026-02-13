Румен Христов: Румен Радев е основният ни опонент

кадър: БНТ

Румен Христов от ГЕРБ-СДС заяви, че президентът Румен Радев е основният им опонент на изборите, като подчерта, че партията се бори категорично за първо място, въпреки възможното взаимодействие по определени теми

В предаването „Панорама“ Румен Христов от ГЕРБ-СДС коментира избора на служебен министър-председател и позицията на партията. Попитан дали вярва на Андрей Гюров, Христов заяви:

„Изборът не е наш, а на президентът Илияна Йотова и ние не успорваме нейното право да реши кого да назначи за министър-председател. След като в „домовата книга“ останаха пет души, тя се спря на него. Това е нейно право. Да се надяваме, че се проведат честни избори, каквито очакваме всички формации в България.“

Румен Христов коментира и въпросът за ограничаването на правото на гласуване в чужбина.

„Не бяха направени тези промени и това гласуване, защото ние вече не разчитаме на тези гласове. Факт е, че те спаднаха за ГЕРБ-СДС. Притеснението идваше от Турция, защото там има около 300 и може би и повече български граждани, изселени несправедливо, покрай Възродителния процес. Вие знаете много добре, имаше репортажи и от Националната телевизия, по какъв начин те гласуваха, по колко души в секции, не могат да се попълнят, не знаят младите поколения, не знаят български. IP-адреси с по хиляда заявителя, друг IP-адрес на 100-200 метра също. Имахме притеснение за това, че ще се злоупотреби от тази гледна точка. Така се опитахме да ограничим това. Но нека да подчертая, че ние внесохме предложение в последствие да увеличим броя на секциите от 20 на 30. Но колегите от ПП-ДБ не ни подкрепиха.“

Той уточни и конкретните ефекти от ограничаването на секциите в чужбина:

„Когато нямаше ограничение на секциите във Великобритания, ние получихме 21 хиляди гласа, всички партии имам предвид. Когато имаш ограничения, бяха 20 хиляди. Става дума за около 1000 души. Не е нещо, което да ограничи голям наплив. В Америка нещата са също комплицирани. Огромна държава, трудно се разкриват секции. Има случаи 40 души да са дали заявка за секция, а да са гласували по-малко от 30.“

По отношение на сътрудничеството на СДС с ГЕРБ и дали ще са пак заедно на изборите, Христов обясни, че прдстои това решение.

„На 21 СДС ще има Национален съвет на партията, като чели нагласата е такава, но нека не предрешавам нещата. На 21 ще вземем решението.“

Коментарът му относно президента Румен Радев беше ясен. Той ще бъде основен опонен на предстощяите изобир.

„Той ни е основният опонент на тези избори. Основен, защото ние се борим за първо място, категорично.“

Христов подчерта, че въпреки конкуренцията с Радев, е възможно взаимодействие по определени теми, като реформата в съдебната система остава ключов приоритет.

По въпроса дали Делян Пеевски е вечен съюзник на ГЕРБ-СДС, той отговори:

„Пеевски и сега не ни е вечен съюзник, той ни подкрепяше по големи теми като бюджет, Шенген, еврозона и т.н. Но в бъдещ парламент, ако говорим за европейското бъдеще на България и получаваме от него и по-скоро парламентарната му група подкрепа, ние няма да откажем.“

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!