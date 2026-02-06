Румен Христов, СДС: Влязохме в Съвета за мир не заради „Магнитски”, а заради Украйна

кадър БНТ

редактор Веселин Златков

Близостта на страната ни до Украйна и войната там е причината да бъде приета поканата на Доналд Тръмп за присъединяване към Съвета за мир, това каза по Нова нюз депутатът от ГЕРБ-СДС и лидер на СДС Румен Христов. Той обясни, че САЩ е най-големият защитник на сигурността ни, затова сме влезли в организацията.

„На страна като Португалия ѝ е лесно да откаже”, добави Христов.

Той заяви, че не вярва сваляне на санкции по „Магнитски” е било мотив за присъединаването ни към Съвета за мир. Лидерът на СДС коментира също, че има отдръпване между „либералното” управление на ЕС и „консервативния елин на САЩ”. По въпроса, че България може да се наложи да плаща милиарди за участието в Съвета за мир, Румен Христов каза:

„Понякога сигурността струва пари.”

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!