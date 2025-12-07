Румен Христов: СДС празнува днес 36 години

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Съюзът на демократичните сили (СДС) празнува днес своя 36 рожден ден. Първоначалната организация е създадена на 7 декември 1989 г. като коалиция от група неправителствени организации, възстановени стари партии и независими профсъюзи. Общата цел е отхвърлянето на комунистическата тоталитарна система и установяването на демокрация в България.

Съюзът на демократичните сили се конструира като политическа партия през 1998 г. Съорганизаторите на първоначалната политическа формация са обявени за „присъдружни“ политически субекти, като във времето голяма част от тях прекратяват съществуването си като политически партии.

В студиото на „На фокус“ по Нова телевизия при Лора Крумова днес гостува председателят на партията Румен Христов.

Той поздрави всички седесари. „Пък и тези“, допълни той: „които участвахме в политиката, успяхме да променим България, станахме член на НАТО, на Европейския съюз, влязохме в Шенген, влизаме в еврозоната:.

Румен Христов си припомни онези години около сформирането на синята мечта. „За съжаление аз наистина, когато така влязох активно в политиката още 89-та, разбира се вярвах, че ние за три-четири-пет години ще достигнем западния свят“.

