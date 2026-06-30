Румен Христов няма да се кандидатира за нов мандат начело на СДС

Булфото

Председателят на СДС Румен Христов обяви, че няма да се кандидатира за трети мандат на предстоящата Национална отчетно-изборна конференция на партията, която ще се проведе тази събота.

След два мандата начело на СДС Христов заяви, че е време да предаде ръководството на нов председател, който да поеме отговорността за бъдещото развитие на партията. По думите му през изминалите години, заедно с членовете и симпатизантите на СДС, партията е успяла да се съхрани, за разлика от много други политически формации от периода на прехода, предаде БГНЕС.

За председател на СДС е издигната кандидатурата на главния секретар на партията и евродепутат Илия Лазаров. Румен Христов е приел предложението да бъде заместник-председател в новото ръководство, като ще отговаря за връзката между партията и парламента, където представлява СДС, и ще продължи да работи за каузите на партията.

„За мен беше чест да бъда председател на най-старата дясна партия в новата история на България – партията, която промени страната. СДС винаги ще бъде кауза, символ на свободата, антикомунизма, европейската принадлежност и демокрацията“, написа Христов в профила си в социалната мрежа.

Той благодари на всички членове и симпатизанти на СДС за доверието и подкрепата през годините, като подчертава, че ще продължи да работи за партията и занапред.

Редактор "Екип на Петел",

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