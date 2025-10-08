Румен Христов разкри има ли сделка между ГЕРБ - СДС и Пеевски

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Водещата Христина Христова попита шефа на СДС притесняват ли се в ГЕРБ-СДС, че Делян Пеевски е санкциониран по „Магнитски“. Румен Христов обаче сякаш бе подготвен за такъв въпрос и даде димпломатичен отговор.

Дали ни притеснява или не, това не означава, че ни бихме могли на този етап да работим без подкрепата, която получаваме от формацията на Делян Пеевски, каза политикът.

Тези, които много ги притеснява тази подкрепа, и от сутрин до вечер ни упрекват, че получаваме подкрепа в определени моменти, невинаги я получаваме тази подкрепа, можеха да бъдат в тази коалиция и да управляват с нас. Визирам ПП-ДБ, ние започнахме разговори с тях, но не ги приключихме, добави той.

Последва и въпрос на Симеон Иванов дали политиката е низ точно от такива сделки.

Не бих казал. Президентът Тръмп, който идва от бизнеса, много често говори за сделка, за сделки, но политиката е много по-широко понятие. Тя освен икономическите интереси, има и своите идеологии, има своите посоки на развитие, ориентация и така нататък, така че не мога да кажа, че всичко е сделка в политиката, добави по БНТ Христов.

