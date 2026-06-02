Румен Христов за скандалния случай край Варна: Трябва да се търси отговорност основно от ВНСК и общината. Това не е барбекюто на Доган, съборено преди години, а цял град

кадър: бТВ

Аз ще гласувам за замразяване на депутатските заплати, защото съпричастността е много важно нещо. Политиците трябва да са съпричастни с това, което се случва в страната. Това каза в предаването „Тази сутрин“ Румен Христов, председател на СДС и зам. - председател на ПГ ГЕРБ-СДС.

„За скандалния случай край Варна трябва да се търси отговорност основно от ВНСК и общината, защото това не е барбекюто на Доган, което беше съборено преди години заради това, че е изградено незаконно, а цял град“, коментира Христов.

По думите му е невъзможно такова нещо да се пропусне. „Въпросът е кой по веригата е замълчал, кой по веригата се е ослушал и е извадил удостоверенията за търпимост, за които министър Шишков каза, че са фалшиви“.

„Това е част от тези заменки, които бяха осъществени преди повече от 10 години и които бяха много несправедливи от гледна точка на това, че се заменяше кон за кокошка – например гори в подножието на Стара планина, и то не толкова качествени, за апетитни парцели покрай нашите курорти“, коментира той.

Според него предвид тази несправедливост и предвид санкцията, която получихме от Брюксел по отношение на тези заменки, се прие закон, който забрани строителството върху тези територии. „Този закон не се спазва. Очевидно е, че, заобикаляйки законите в страната, се построиха тези жилищни съоръжения, тези блокове“.

„От една страна законът трябва да бъде спазен, но не знам дали тези постройки не могат да се използват за нещо. Вярно е, че част от природата е унищожена, но България е с много добра природа, с един от най-високите проценти земя. Нека преценят специалистите, но според мен биха могли да се ползват за нещо друго“, обясни той.

Според Христов би следвало темата да влезе в комисията за контрол на службите в парламента. „Такива случаи, които водят до съмнение по отношение на националната сигурност на България, трябва да бъдат разследвани. Вече имаме устройствен правилник на парламента, имаме сформирани комисии. При първа възможност би било добре да бъдат разгледани решенията на бившия началник на ДАНС Делян Денев“.

В понеделник от „Продължаваме промяната – Демократична България“ предложиха да се намали партийната субсидия от 4, 9 евро на глас на 3 евро.

„Аз връщам лентата назад, когато субсидията беше 11 лева. Гласовете, които бяхме получили на 43-тия парламент, бяха горе-долу сходни с тези, които в момента са получени. След това тя беше намалена на 8 лева, сега се намалява още“, сподели Христов.

„Това е много зле за малки партии, каквито сме ние например. Ние за първи път сме в парламента с един представител, но същевременно БСП е за първи път в парламента без нито един представител. Няма значение кой е вътре и кой не е, но малките партии изпитват затруднения. Трудно се издържа партия“, смята Христов.

Според него за една партия като „Прогресивна България“, която има 131 депутати, това не е проблем. „Но от тогава до сега инфлацията е около 50%. Това, което можеше да се свърши през медии, чрез рекламни материали, чрез поддръжка на офиси и персонал, сега е много трудно да се осъществи“.

„Идеята беше, когато беше увеличена субсидията, да се избегне зависимостта от външно влияние, от външни спонсори и външни помагачи. И това беше добра идея. Трябва да се осигурят нормални условия за работа на политическите формации“, коментира той.

По думите му тези 10%, които управляващите анонсират, че трябва да бъдат орязани като разходи, е добре да се случат. „Това, което чувам от колегите от „Прогресивна България“, е, че те започват от незаетите щатни бройки. Ще направят много сериозен анализ и ще пристъпят към други съкращения в началото на септември–октомври“.

„Има структури, които биха могли да бъдат обединени. Когато обединиш две структури със сходна дейност, няма да имаш двама главни секретари, няма да имаш двама заместник-директори и т.н. Или по-скоро ще имаш един ръководител и двама ресорни заместник-директори“, каза той.

Според него би било добре тази административна реформа да се започне, защото от публичната информация, която има, България има около 630 хиляди души, които работят в публичния сектор. „В Гърция са малко над 500 хиляди, но Гърция е 10 милиона души, а ние сме 6,5 милиона“.

