Румен Луканов преброи колко пъти е водил "Сделка или не"

Първият водещ на "Сделка или не" - Румен Луканов, преброи колко пъти е заставал пред камерите на предаването. Тази седмица по повод 20-ата годишнина на шоуто той се завърна. Днес бе неговия последен ден като заместник водещ и той разкри, че е бил над 3000 пъти водещ на "Сделка или не".

Днес за 100 000 лева игра Даниела Кирилова от Мадан. Тя излезе с кутия №21, но още с първата оферта за смяна я размени за №12, тъй като така бил заръчал сина й.

Оказа се, след като отвори кутията, с която излезе, че в нея е имало 500 лева. Така шанса й за по-голяма награда се увеличи, както и пожеланията и от другите участници, и от водещия. Уви, обаче не така си мислеше съдбата.

Даниела се поколеба в един момент, избра една кутия, смени я с друга, а накрая при последния избор се оказа, че в третата кутия са се крили 100-те бона.

Така накрая тя си тръгна от играта само с 5 лева.

